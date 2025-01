Controlli su strada a Siracusa contro alcool e droga: 14 sanzioni

La Polizia di Stato di Siracusa, da tempo, ha avviato una forte campagna di prevenzione e repressione degli incidenti stradali causati da condotte di guida pericolose e dall’utilizzo di alcool e droga, in particolare nei luoghi maggiormente interessati dalla movida giovanile.

L’impegno della Questura, che è corroborato anche da una intensa campagna di informazione e formazione all’interno delle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia aretusea, si concretezza con l’organizzazione di straordinari servizi di controllo del territorio svolti anche con l’ausilio delle Polizia Municipali delle città interessate.

Ieri sera a Siracusa, agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale hanno effettuato numerosi posti di controllo in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati da giovani siracusani, assicurando un sereno svolgimento della cosiddetta movida ed un efficace azione di repressione dei comportamenti illeciti durante la guida di autovetture e ciclomotori.

Nel corso dei controlli serali sono state identificate 96 persone e controllati 41 veicoli.

14 sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni al nuovo codice della strada. Tra le sanzioni contestate l’omessa revisione del mezzo, la guida senza patente, la mancanza di copertura assicurativa, il mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza e l’utilizzo del telefonino durante la guida.