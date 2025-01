Ferrovie, a Milano guasto alla linea elettrica: ritardi di 170 minuti

Un guasto alla linea aerea sta creando problemi alla circolazione, con forti ritardi e cancellazioni di treni, e relativi disagi ai passeggeri, nel nodo ferroviario di Milano.

Secondo quanto riferito dalla Polfer, gli accertamenti tecnici riguardano anche un non meglio precisato danno alla linea aerea che sarebbe stato causato da "un treno in partenza, questa mattina, a Milano, poco dopo le 7".

Circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano- Bologna. I treni registrano ritardi e cancellazioni. La circolazione è regolare sulla linea Milano-Torino. In corso l'intervento dei tecnici di RFI. Informazioni sulla circolazione sui siti web di RFI e delle imprese ferroviarie.

Sono dodici i treni Alta Velocità in coda, sui 15 in ritardo, e 4 quelli cancellati, annunciati alle 9 sul tabellone delle partenze in stazione Centrale, a Milano. I ritardi vanno da 10 a 160 minuti "ma sono destinati ad aumentare" spiega un addetto di una biglietteria che presenta una lunga fila.. Ripercussioni su diverse linee nazionali.