Catania, scarpe sequestrate donate alla 'Sant'Egidio'

Da diversi anni è in vigore un protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità di Sant’Egidio che prevede la collaborazione per iniziative legate alla cultura della legalità. Tra queste attività, a tutela delle fasce deboli, vi è anche l’impegno per il recupero di beni food e no food, sequestrati dai militari dell’Arma durante i servizi svolti per contrastare l’illegalità diffusa. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno consegnato, al responsabile della sede di Catania della suddetta comunità, diverse paia di scarpe contraffatte, che erano state sequestrate poco prima di Natale a tre venditori abusivi presso la “fiera o luni” di Catania. L’operazione ha consentito di recuperare centinaia di calzature sportive contraffatte, comunque di buona fattura che, dopo le opportune verifiche da parte dei brand, invece di essere distrutte sono state destinate alla beneficenza. La consegna delle sneakers è avvenuta proprio l’altra mattina in via Castello Ursino, sede catanese della comunità, dove i Carabinieri hanno recapitato diversi scatoloni che poi verranno smistati, dagli operatori del centro, secondo necessità. La collaborazione tra i Carabinieri e Sant’Egidio dimostra come la sinergia tra forze dell’ordine e volontariato possa generare risultati concreti nel sostegno alle fasce più deboli della popolazione, in un circolo virtuoso dove la generosità chiama altra generosità.