Resistenza a pubblico ufficiale, un arresto a Pachino

I Carabinieri di Pachino hanno arrestato un tunisino di 43 anni, residente a Parma ma di fatto domiciliato a Pachino, per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, con precedenti di polizia per reati contro l’amministrazione della giustizia. I Carabinieri, la sera di giovedì, sono intervenuti in piazza Vittorio Emanuele per sedare una lite tra due uomini. Nella circostanza un 43enne aveva aggredito un connazionale 28enne, e, all’atto dell’intervento dei Carabinieri, si era scagliato anche contro di loro. Il 43enne, è stato poi fermato dai Carabinieri con l’ausilio di una volante della Polizia, e tratto in arresto. L’arresto è stato convalidato.