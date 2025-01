Nuovo colpo di mercato del Siracusa alla vigilia del derby di Ragusa: preso il difensore Fontanelli

Ultimo colpo di mercato del Siracusa alla vigilia del derby tra Ragusa e Siracusa che si gioca domani all'Aldo Campo alle 15 nel capoluogo ibleo. La società del presidente Alessandro Ricci ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicolò Fontanelli.

Difensore classe 2006, proviene dalla Vibonese, club con il quale in questa prima parte di stagione ha collezionato 16 presenze in campionato. In precedenza ha avuto esperienze nel settore giovanile di Vis Pesaro, Rimini e Perugia. Il calciatore ha scelto la maglia numero 26 e sarà a disposizione di mister Marco Turati per i prossimi impegni ufficiali.