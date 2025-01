Fuori programma per il sindaco di Rosolini per i 100 anni di nonna Giovanna

Fuori programma questo pomeriggio per il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola. Ben lieto il primo cittadino di fare 'straordinario' per festeggiare il centesimo compleanno di nonna Giovanna.

La signora Maltese, vedova e senza figli, nell'occasione, è stata circondata dall'affetto dei nipoti e pro nipoti. E' lucida e sta bene ed anche autosufficiente. Vive in una Casa protetta per anziani a Rosolini gestita da Tiziano Monaca. Per l'occasione sono state preparate 3 torte per offrirle agli ospiti della Comunità. "Si tratta di una struttura ben attrezzata e confortevole, dove vengono offerti assistenza e servizi", ha commentato il sindacop. Al compleanno di nonna Giovanna ha partecipato pure il presidente del consiglio comunale, Corrado Sortino. Alla donna è stata donata una targa ricordo dell'amministrazione.