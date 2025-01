Il Messina interrompe il digiuno e con un gol condanna sempre di più il Taranto

Il Messina interrompe la propria serie negativa e torna a vincere grazie alla rete di Pierluca Luciani, decisiva nel match con il Taranto, sempre più ultimo in classifica. Per i pugliesi, all’ottava sconfitta consecutiva, la retrocessione sembra ormai inevitabile, manca solo la matematica.

Alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, a porte chiuse, il gol arriva al 79’: un errore grossolano di Marong consente ad Anatriello di servire Luciani, che insacca facilmente la terza rete stagionale. Per il Taranto la situazione si aggrava ulteriormente all’87’ con l’espulsione diretta di Guarracino, punito per un fallo su Adragna.

Nonostante un avvio equilibrato, le poche occasioni create dai rossoblù si sono spente tra imprecisione e l’attenzione di Krapikas. Tra i migliori in campo, Del Favero ha limitato il passivo, ma il pessimo rendimento difensivo dei suoi compagni, su tutti Marong (voto 3), ha segnato l’esito della gara.

Il Messina, guidato da Modica, ritrova punti vitali in classifica, mentre per il Taranto di Bisignano il cammino verso la salvezza sembra ormai un’utopia.

