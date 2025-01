La Futura Rosolini vince il derby col Palazzolo: Holimpia e Ferla in vetta alla classifica

E' stato un bel derby quello che si è disputato ieri pomeriggio al PalaTricomi di Rosolini, tra la Futura ed il Real Palazzolo. Hanno vinto i padroni di casa per 5 a 2, ma è stato un successo sofferto. Alla fine del primo parziale le due squadre erano ferme sul 2 a 2. E' mancato il pubblico delle grandi occasioni. Gli sportivi sia locali che ospiti non sapevano dell'agibilità del PalaTricomi, autorizzato dalla Commisione di vigilanza a potere ospitare le manifestazioni. E' mancato in questo caso, la comunicazione al pubblico, ma il derby avrebbe meritato un'altra cornice di spettatori.

Non è stato dei migliori l'approccio alla gara da parte della Futura che tornava in campinato (serie C1 di calcio a 5) dopo la vittoria della Coppa Italia, così il Real Palazzolo nella prima parte del confronto, ha imposto il suo gioco, approfittando anche degli errori in fase di realizzazione dei granata. Da segnalare l'assenza di due giocatori imporanti nelle fila del Rosolini come Maicol Giuga e Matteo Ciccazzo. Alla fine è toccato a Raffaele Gennaro, autore di una tripletta e Maicol Gil, che ha firmato una doppietta ,portare la Futura ad una vittoria importante. Nella ripresa i ragazzi di Peppe Spadaro imprimono il loro ritmo ed il loro gioco ed il Real Palazzolo è costretto ad alzare bandiera bianca.

I granata possono recriminare soltanto per le tre sconfitte rimediate nel girone di andata, perchè la testa della classifica è occupata dall'Holimpia Siracusa e dal Futsal Ferla, entrambe prime della classe a 32 punti. Sono 7 i punti che separano la Futura dalle vetta della classifica. Significa che il tentativo di aggancio può arrivare soltanto senza sconfitte nel girone di ritorno. Sarebbe un grande traguardo per Rosolini che a livello di sport con la 'S' maiscola, attraverso il calcio a 5, porta in regione il nome della città del carrubo.

RISULTATI 14 ESIMA GIORNATA

Futura Rosolini - Real Palazzolo 5-2

Aretusa 94 - San Nicolò 2-6

Biancavilla - Vigor Itala 5-3

Carlentini - Merienselicona 6-7

Futsal Ferla - Librizzi 5-2

Pedara - Sporting Scicli 2 -2

Viagrande - Holimpia Siracusa 2-8

CLASSIFICA

Holimpia Siracusa e Futsal Ferla 32 punti, Viagrande 27,San Nicolò 26, Futura Rosolini 25, Merienselicona 22, Real Palazzolo e Vigor Itala 20, Pedara 17, Sporting Scicli 16, Librizzi 15, Carlentini 14, Biancavilla 8, Aretusa 94 2 punti.