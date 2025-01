Modica, presentato al Caffè Letterario il libro di Salvatore Paolino "Ricordi di sQuola"

Ricordi di una vita che irrompono nella mente per il “bisogno dell’uomo di connettersi con le proprie radici”, come afferma Domenico Pisana nella prefazione al libro di Salvatore Paolino “Ricordi di sQuola” - edizioni Dialogo - presentato sabato al Palazzo della Cultura di Modica nel contesto degli eventi culturali per celebrare il ventennale del “Caffè letterario Salvatore Quasimodo”.

“Dopo 15 raccolte di poesia – afferma Paolino – ho voluto provare l’ebbrezza di scrivere in prosa cimentandomi nella stesura di alcuni miei ricordi di scuola...Se, cominciando a scriverli, mi sono sentito ancora giovane, rileggendoli, ho capito che erano solo briciole impresse nella mente di un vecchio...e non ho continuato. Poi, complice il Covid che ci ha rinchiusi in casa, questi ricordi si sono ripresentati. Ed è nato questo libro”.

Salvatore Paolino, nato a Modica nel settembre del 1939, è stato preside di ruolo negli Istituti di istruzione secondaria superiore dal 1985 al 2004 ed ha concluso la sua carriera come dirigente scolastico del Liceo Classico e Artistico Campailla di Modica. Con i suoi racconti porta per mano il lettore a ripercorrere avvenimenti, piccoli e grandi, dal 1940 al 1986. Un piacevole “amarcord” anche per le nuove generazioni.

La serata di sabato al Palazzo della Cultura ha visto gli interventi del presidente del Caffè Letterario, Domenico Pisana; del poeta Giuseppe Macauda; e dello stesso Paolino che ha ringraziato il Caffè Letterario e l’Associazione Culturale “Dialogo” di Modica. Molto apprezzate le letture di alcuni racconti curate dagli attori del Piccolo Teatro di Modica, Assunta Adamo e Marcello Sarta. Gli intermezzi musicali del Maestro Lino Gatto hanno punteggiato con il consueto stile l’appuntamento culturale.

(Nella FOTO di Antonino Giurdanella, da sinistra: Salvatore Paolino, Domenico Pisana, Giuseppe Macauda, Assunta Adamo e Marcello Sarta)