Pallamano, lo Scicli Social Club sfiora l'impresa a Marsala

PALLAMANO MARSALA - SCICLI SOCIAL CLUB 36-31 (pt 15-15).

PALLAMANO MARSALA: Culicchia F., Panicola (2), Campisi (2), Di Mauro, Lo Cicero (15), Culicchia G., Laudicina (1), De Vita, Inguì (2), Rallo (4), Stabile (1), Merghali (8), Randazzo, D’Aguanno, Cibotaru (1), Sparla. Allenatore: Milenko Kljajic.

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ballaera (1), Nakoue (4), Ficili (5), Carbone (12), Causarano (1), Drago (3), Ciavorella (5). Allenatore: Luca Ammatuna.

ARBITRI: Pietro Pollaci e Diego Campagna. Commissario Vincenzo Chiarello.

La compagine gialloverde ha affrontato l’ostica trasferta di Marsala con un organico ridotto all’osso per via di alcune inaspettate defezioni dell’ultimo momento. Gli atleti sono scesi in campo animati da un forte spirito di squadra mettendo cuore, testa e muscoli nell’affrontare un avversario decisamente superiore. Alla fine sono tornati a casa con “le pive nel sacco”, ma molto soddisfatti per quello che hanno dato nell’arco della partita, evidenziando un gioco corale ed all’altezza della situazione ed in alcuni frangenti della gara hanno dato la sensazione di poter sfiorare l’impresa. I gialloverdi hanno espresso una pallamano di qualità davvero pregevole, caratterizzata da individualità di valore e da una solida struttura di gioco. I padroni di casa, mantenendo intensità, ritmo e concentrazione in maniera molto più costante, forti di una panchina lunga si sono imposti soltanto negli ultimi cento secondi, al termine di una partita contraddistinta da un risultato in bilico e da qualche decisione arbitrale contestabile, sanzionando alcuni falli in modo non equanime. Se il confronto fosse terminato in parità, nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo. Ci sono dei parziali che la dicono lunga e confermano quanto detto sopra: primo tempo (15-15), secondo tempo, a due minuti dalla sirena, (31-30).

Luca Ammatuna al termine della partita ha affermato: “Prendo atto del risultato sancito dal campo, ma i ragazzi oggi sono stati straordinari per l’approccio alla gara, ai quali non mi resta che fare i complimenti. Archiviata questa prestazione non ci resta che preparare per bene la prossima gara di domenica pomeriggio, in casa, nella quale affrontiamo il Villaurea di Palermo”.