Il Siracusa capolista torna a vincere: una doppietta di Sarao stende il Ragusa

Il Siracusa lascia lo stadio 'Aldo Campo' di Ragusa tra le urla dei tifosi di casa, 'ladri, ladri'. Immeritati per la cronaca, perchè la capolista rientra a Siracusa con tre punti meritati. Il Ragusa a parte qualche ripartenza e la rete di Tagliarino che ha sbloccato il risultato, non è stato in grado di mettere in difficoltà gli ospiti che hanno da subito amministrato il centrocampo con Cambiano, Limonelli e Palermo. Il Siracusa passa con un meritato 1 - 2, ma il risultato è un po' bugiardo perchè nel secondo tempo avrebbe potuto incrementare il bottino. E' stato un derby maschio in un campo pesante per la pioggia caduta prima della gara. E' stata anche la domenica di Sarao, autore di una doppietta che si è rivelata vincente. Il risultato si condensa tutto nel primo parziale. Taglairino al 28' sorprende Lumia con in perfetto diagonale. Sembra una doccia fredda, ma la reazione del Siracusa è immediata. Al 36' svetta di testa Sarao e firma l' 1 a - 1. Prima del riposo, l'attaccante ospite mette la firma sul secondo gol. Nel secondo tempo il pallino del gioco resta al Siracusa, il Ragusa tenta il tutto per tutto, ma non bastano alcune ripartenze per agguantare il pareggio, nè i cinque minuti di recupero. Ultima nota negativa, l'entrata in campo di Russotto per un solo minuto. Si tratta dell'ennesimo errore del tecnicoTurati che continua a tenere fuori squadra un calciatore di categoria superiore.

SERIE D - GIRONE I - 19^ GIORNATA

Castrumfavara - Acireale 1-0

Locri - Licata 2-3

Nissa - Paterno' 4-1

Nuova Igea Virtus - S. Agata 2-1

Pompei - Akragas 0-2

Ragusa - Siracusa 1-

Sambiase - Vibonese 1-0

Sancataldese - Enna 0-0

Scafatese - Reggina 1-1

CLASSIFICA: Siracusa 42 punti; Sambiase 41; Scafatese 37; Reggina 36; Vibonese 33; Nissa, Paternò 27; Castrumfavara 24; Igea Virtus, Enna 23; Locri 21; Ragusa, Pompei 20; Sancataldese 19; Licata, Acireale 18; Sant'Agata 16; Akragas 14.

Castrumfavara, Reggina una gara in meno

PROSSIMO TURNO - 20^ GIORNATA - 19/01

Acireale - Ragusa

Akragas - Castrumfavara

Enna - Nuova Igea Virtus

Licata - Scafatese

Paterno' - Sancataldese

Reggina - S. Agata

Sambiase - Pompei

Siracusa - Nissa

Vibonese - Locri