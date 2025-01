Brunori va in gol ed il Palermo batte il Modena: pace fatta con i tifosi rosanero

Il Palermo comincia il 2025 con un successo per 2-0 sul Modena al "Barbera" che gli consente di far pace con i propri tifosi nella speranza di poter dare una svolta alla propria stagione; i canarini interrompono una serie utile di otto turni.

Inizia la partita è Brunori prova subito un colpo a sorpresa cercando di battere Gagno con un pallonetto ma il portiere riesce ad arrivarci. Il Modena si fa vedere al 33' con una conclusione insidiosa di Mendes sulla quale Sirigu si fa trovare pronto. Al 40' Palermo in vantaggio: cross di Ranocchia e palla che arriva a Brunori, l'attaccante ben piazzato davanti la porta sul palo sinistro insacca; lungo check del Var per valutare un fuorigioco e un ipotetico tocco di mano, ma alla fine il gol è convalidato.

Nella ripresa buon avvio dei padroni di casa e al 4' su punizione di Ranocchia e deviazione di Ceccaroni riesce a metterci una pezza Mendes che salva i suoi. All'11' il Palermo raddoppia con una bella azione finalizzata da un ottimo cross di Ranocchia per Le Douaron che insacca in scivolata; terzo gol per l'attaccante francese. Al 20' ottima azione di Gomes e palla a Ranocchia che tira troppo precipitosamente sbagliando la mira. Al 26' il Modena sfiora il gol con un tiro al volo di Caldara che manda il pallone di poco alto.