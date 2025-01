Catania, altra sconfitta: passa la Juve Next Gen: a fine gara contestazione al Cibali

Dopo la vittoria casalinga contro la Casertana, la Juventus Next Gen trova altri tre punti allo Stadio Angelo Massimino contro il Catania nella ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Una partita decisa dai gol di Afena Gyan nel primo tempo e di Semedo nella ripresa, con i siciliani che hanno trovato la rete dell'1-2 con Lunetta a tempo praticamente scaduto. Per il Catania è crisi profonda ed in settimana potrebbero esserci movimenti da parte della società. I bianconeri continuano così a volare quindi in classifica, con Massimo Brambilla che sale a quota 17 punti in otto partite dal suo ritorno in bianconero al posto di Montero.

A fine partita ducento tifosi rossazzurri hanno contestato giocatori, allenatore e società. La polizia ha controllato la situazione che non è mai degenerata e si è conclusa dopo circa un’ora di cori, fischi e lanci di fumogeni. Di certo, però i sostenitori rossazzurri hanno esaurito la pazienza.