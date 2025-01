Tonfo del Trapani al 'Provinciale', basta un tempo al Crotone per calare il tris

Si chiude con una sonora sconfitta davanti ai propri tifosi la partita giocata dal Trapani al Provinciale con il Crotone, valevole come terza giornata del girone di ritorno.

La squadra calabra ha dominato fin dal primo tempo della sfida chiudendo i primi 45 minuti con un vantaggio di tre reti a zero. Una prestazione autoritaria degli ospiti, che hanno messo in mostra solidità difensiva, qualità nel palleggio e cinismo sotto porta.

La partita si è aperta con il Trapani che sembrava intenzionato a impostare il proprio ritmo. Nei primi minuti, i padroni di casa hanno provato a creare pericoli: al 10′ il capitano Celiento ha tentato un tiro dalla distanza, ma la sua conclusione è finita lontana dalla porta di D’Alterio. Pochi minuti dopo, Piovanello ha orchestrato una buona azione personale servendo Lescano in area, ma il portiere rossoblù ha sventato la minaccia con un’ottima uscita.

Dall’altra parte, il Crotone ha mostrato fin da subito un approccio più strutturato, gestendo meglio il possesso palla e cercando di colpire in ripartenza. La prima vera svolta della gara è arrivata al 25’ quando Vitale ha servito Giron al limite dell’area: il suo sinistro potente si è infilato in rete, portando in vantaggio gli ospiti.

Troppo timido il tentativo di reazione del Trapani, con Lescano che al 26′ ha colpito debolmente di testa su calcio d’angolo, e il Crotone ha continuato a spingere, trovando il raddoppio al 31’. Una ripartenza magistrale ha permesso a Tumminello di siglare lo 0-2: l’azione, avviata da Gallo, è culminata con un tocco intelligente di Gomez che ha lasciato il pallone al giovane attaccante nativo di Trapani, abile a battere Ujkaj con freddezza.

A questo punto il Crotone ha preso pieno controllo della partita. Al 39’ una nuova transizione offensiva ha portato al tris: Vitale ha condotto il contropiede con grande lucidità, servendo Gomez libero al centro dell’area. Il numero 9 non ha sbagliato, siglando lo 0-3 che ha tagliato le gambe ai granata.

Il Trapani ha cercato di reagire ma il Crotone è stato impeccabile fino al 90'.