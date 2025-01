Siracusa, aggredita ispettrice della polizia municipale: denunciato

Un siracusano è stato denunciato per aver aggredito un'agente della Polizia municipale che lo aveva colto di sorpresa mentre stava smaltendo abusivamente de irifiuti in pieno centro a Siracusa. "Si è perduto ogni rispetto e non ci si fa scrupoli ad aggredire chi indossa una divisa e lavora per il bene comune. Per di più una donna. Un gesto vile che qualifica chi lo ha compiuto" ha commentato l'assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Gibilisco."Esprimiamo la nostra piena solidarietà all'Ispettrice della Polizia Municipale nucleo Ambientale, vittima di una vile aggressione durante lo svolgimento del proprio servizio"affermano in una nota i consiglieri comunale del gruppo Insieme Ivan Scimonelli, Daniela Rabbito e Ciccio Vaccaro. Due ispettrici della Polizia municipale, nel corso di un servizio di controllo, hanno notato l'uomo che stava smaltendo due sacchetti dell'immondizia dentro il carrellato di un'attività commerciale. Le vigilesse hanno chiesto i documenti all'uomo che è andato su tutte le furie, aggredendo uno delle due donne, per poi salire a bordo della sua macchina e scappare. L'agente è stata costretta a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I: sette i giorni di prognosi.

(foto archivio)