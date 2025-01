Fratelli d'Italia, si apre la stagione dei congressi comunali nel Siracusano

Il ciclone “Meloniano” sta stravolgendo la politica nazionale e anche quella locale. Fratelli d’Italia dà il via a una nuova fase per rafforzare la propria presenza territoriale: da febbraio 2025 partiranno i congressi per l’elezione dei segretari e dei componenti della segreteria comunale in provincia di Siracusa. Allo stato attuale gioca sul velluto il parlamentare nazionale, Luca Cannata, rimasto senza oppositori all'interno. Questo momento cruciale punta a consolidare il legame con i cittadini e a costruire una classe dirigente capace di interpretare le esigenze locali. L’appuntamento vedrà la partecipazione del leader Siracusano, Vice presidente della Commissione Bilancio On. Luca Cannata, nonché altri Rappresentanti del Governo per portare il loro contributo politico e strategico, sottolineando l’importanza del radicamento sul territorio. Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare e a contribuire attivamente alla definizione delle linee programmatiche locali. Per informazioni organizzative, è possibile contattare Salvatore Coletta, Commissario Provinciale, o Giuseppe Costanzo, Segretario Fiduciario. Fratelli d’Italia ribadisce il suo impegno per una politica concreta e vicina ai cittadini. I congressi saranno un’occasione decisiva per rafforzare i valori e gli ideali che guidano l’azione del partito.

(Nella foto Luca Cannata con il commissario di siracusa di Fdi, Salvo Coletta)