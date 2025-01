M5S, Barbara Floridia "Scuole come frigoriferi in Sicilia e Meloni pensa a ponte e armi"

"Scuole come frigoriferi. Soprattutto al Sud, in Sicilia, 17 scuole su 100, sono al freddo, cioè senza riscaldamenti. E dove ci sono funzionano male o gli istituti sono così vecchi e termicamente energivori da risultare assolutamente inefficienti. E tutto questo mentre il Governo Meloni decide di spendere 13 miliardi per il ponte. E tutto questo mentre il Governo Meloni decide di spendere 7 miliardi per l'invio di armi.

Ogni euro sottratto alla scuola e all'istruzione è uno schiaffo al futuro del Paese e un passo indietro nella costruzione di una società più equa, produttiva e consapevole". Così sui suoi canali social la senatrice M5S Barbara Floridia, che aggiunge: "Noi, durante il Governo Conte abbiamo investito nella scuola 10 miliardi di euro. Da domani, in Senato, farò ufficialmente parte della Commissione VII, cioè la Commissione 'Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport', da dove cercherò in tutti i modi di riportare la scuola al centro del dibattito politico. Un tema, quello della scuola, che oggi è totalmente assente nell'agenda Meloni".