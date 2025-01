Basket: Nuova Pallacanestro Marsala vince contro Invicta Caltanissetta per 81-84

Nell'ultima giornata del girone di andata azzurri corsari a Caltanissetta in una partita condotta sempre avanti a partire dalla seconda frazione di gioco.

Caltanissetta 12/01/2025 – La trasferta contro il fanalino di coda Invicta Basket Caltanissetta porta i primi punti del 2025 in casa NPM, che chiude così il girone di andata con una vittoria per 81-84 che dà respiro alla classifica.

Nel primo quarto i locali partono forte e trovano in Marin il miglior realizzatore della frazione, ma la NPM rimane agganciata grazie in particolare a Donato abile più volte a farsi trovare libero in contropiede nella metà campo offensiva e ad andare a segno dall'arco. Giusti e Milosavljevic provano però l'allungo sul finire, con la sirena che scatta sul 24-19 in favore dei locali.

Nel secondo quarto i ragazzi di Grillo si affidano ancora al contropiede sulle imprecisioni al tiro dei nisseni e dopo 4' prima agganciano e poi sorpassano i locali sul 25-27 con Abrignani in transizione. La squadra di casa prova a recuperare il gap ma prima Tartamella dalla lunetta e poi Stankovic, Miculis e Farruggia mantengono il vantaggio fino a +4 per gli azzurri con ancora 3' di gioco. L'Invicta si rifà sotto fino al -1, ma una tripla di Donato sulla sirena manda le squadre al riposo lungo sul 36-40 per la NPM.

La ripresa del gioco vede i marsalesi partire molto bene nel terzo quarto con Farruggia che colpisce da tre e una grande schiacciata di Miculis in transizione su lancio di Tartamella. Dopo 3' e 30” i marsalesi si portano sul +9. Giusti (miglior marcatore dell'incontro con ben 30 punti) e Milosavljevic per i padroni di casa provano a reagire portandosi sul -3, ma Gentile trova il canestro per tre volte consecutive dall'arco e colpisce da sotto canestro con una striscia personale di 11 punti che vale il +12 a meno di 1' e 20” al break, con il canestro sul finale di Linares che ferma il punteggio per l'ultimo riposo sul 53-62.

Nel quarto finale Caltanissetta riesce a riportarsi a -1 con meno di 3' al termine con la tripla di Giusti dopo una serie di tiri imprecisi dalla lunga distanza dei ragazzi della NPM nel tentativo di chiudere la partita, ma a ricacciare indietro i nisseni ci pensano le due triple consecutive di Farruggia e Gentile. Con 15” alla sirena finale e punteggio sul 78-80 Farruggia subisce fallo su un tiro forzato dai 6,75 e va in lunetta con un 3/3 che mette al sicuro il risultato. Miculis dalla lunetta e una tripla di capitan Zarbo per i nisseni negli ultimi attimi dell'incontro fermano il punteggio finale sul 81-84.