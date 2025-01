Giubileo e Festa di San'Agata, giovedì conferenza stampa a Catania

Una conferenza stampa si svolgerà questo giovedì, 16 gennaio, alle 10,45 nella Cappella del Sacro Cuore presso la Basilica Cattedrale Sant'Agata a Catania. In particolare verranno trattati i seguenti punti:

Messa per i giornalisti in occasione del Giubileo del mondo della comunicazione (28 gennaio ore 18:00, presieduta dall'Arcivescovo di Catania);

Convegno internazionale di studi "Agata, Euplo e Lucia: storia tradizioni, culto tra Tardoantico e Alto Medioevo", promosso dall'Arcidiocesi di Catania in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania (17-18 gennaio);

Missione S.Agata 2025 ("Un pozzo per la vita"); Giornata della Donazione e della Solidarietà 2025 (domenica 19 gennaio dalle 8:30); Giornata penitenziale e pellegrinaggio nei luoghi del martirio di Sant'Agata (29 gennaio dalle ore 19:30); Documentario su S.Agata di Calì e De Maria;