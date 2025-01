Acate piange Gianmarco Campagnolo strappato alla vita a soli 13 anni

Tutta Acate piange Gianmarco Campagnolo, studente della scuola secondaria di primo grado, che ha cessato di vivere dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro una malattia che lo ha strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari, dei compagni di scuola e degli amici.

Aveva solo 13 anni Gianmarco ed era proprio un bravo ragazzo: solare scrupoloso, molto sveglio, che già alla primaria, nonostante non stesse bene, aveva voluto proseguire il suo percorso di studio con la didattica a distanza, continuata nel gradino superiore dell’istruzione. Quando il percorso terapeutico glielo consentiva era felicissimo, sia pure per poche volte, di tornare in classe, per la gioia dei compagni e dei professori, che sempre gli sono stati vicini. Col tempo, purtroppo, quegli incontri, sono stati sempre più rari.

Sono centinaia, in queste ore le attestazioni di affetto che sui social manifestano solidarietà ai familiari, tutte ispirate da un’indicibile commozione: “Cose che non dovrebbero mai accadere, un bambino dovrebbe solo vivere, sorridere, che tristezza”, “qualsiasi parola sarebbe superflua per un dolore così grande”, ”apriamo il nuovo anno con un altro giovane dolore, sei stato un lottatore, un campione di vita, dolcissimo”.

Anche il sindaco Gianfranco Fidone ha espresso vicinanza, affetto e sostegno ai familiari: ”Oggi è una giornata tristissima per Acate e soltanto il silenzio è adeguato al rispetto di questo dolore. Dinanzi alla perdita di un giovanissimo non ci sono parole che possano lenire il dolore dei genitori e dei suoi cari. Invio il più profondo cordoglio alla famiglia Campagnolo per la scomparsa di Gianmarco, che ha lottato strenuamente e che sarà sempre presente nei cuori di tutta la comunità acatese”.

I funerali di Gianmarco Campagnolo si svolgeranno domani, martedì, alle 15,30 nella chiesa Madre di Acate.

.