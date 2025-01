Report del Pd sull'ospedale di Siracusa: metà degli Oss rispetto Caltanissetta

Ospedale di Siracusa sempre più nel caos per mancanza di personale, soprattutto medici, infermieri e Oss. Quella che doveva essere un'ispezione da parte dei parlamentari del Pd, è stato soltanto un approccio. La visita del vice capogruppo al Senato, Antonio Nicita e del deputato all'Ars, Tiziano Spada, è stato soltanto un mini screening della situazione all'Umberto I°. Insomma il tanto atteso blitz nei vari reparti non c'è stato. Nessuna interlocuzione con i pazienti, gli infermieri e con il personale Oss. Ma Spada assicura che in settimana dovrebbe esserci un incontro con il direttore generale. Un'idea del malfunzionamento della struttura ospedaliera, la delegazione Dem se l'è fatta, anche se la visita nell'edificio di via Testaferrata è stata riduttiva. La delegazione Pd, presente anche il Dipartimento Sanità provinciale, ha incontrato il primario del Pronto soccorso e subito dopo si è spostata in Rianimazione dove ci sarebbero problemi di natura logistica con i reparti strategici. Per mancanza di medici, la Chirurgia vascolare, uno dei fiori all'occhiello dell'ospedale, è momentaneamente accorpata alla Medicina. Una decisione che non sta nè in cielo, nè in terra. Serve in Chirurgia vascolare sostituire i due medici che sono andata via. Il direttore del reparto si sta attivando a garanzia dei pazienti, ed è bene riportare la Chirurgia vascolare al posto dov'era. Un breve colloquio i deputati lo hanno fatto con il presidente dell'Ordine degli infermieri.

Tornando al Pronto soccorso la carenza dei medici è stata colmata con una società esterna che garantisce il fabbisogno della struttura di prima emergenza. Drammatica la situazione degli Oss. " A Caltanissetta - dice Spada - in una città che conta la metà di popolazione rispetto a Siracusa, ci sono più Oss che all'Umberto I°. Tutto questo è inaccettabile. Se il primario poi di Chirurgia vascolare garantisce il funzionamento del reparto, si riapra senza se e senza ma. I direttori dei presidi - aggiunge il deputato Ars - hanno garantito che sono in corso i bandi per il personale. Vogliamo sperare che ci sia una partecipazione che possa colmare gli organici".