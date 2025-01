Maltempo, Tir in panne a Vittoria e traffico in tilt. Smottamento a Modica

Un grosso camion in panne in piena rotatoria a Vittoria, nei pressi del mercato ortofrutticolo, ha causato disagi alla circolazione mentre imperversava un violento acquazzone. Per riportare alla normalità la viabilità nella zona è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale.

A Modica, in via Nazionale, si è verificato uno smottamento dalla collina di Monserrato: due massi sono finiti sulla strada ed è crollato un muretto che delimita la carreggiata. Non si sono verificati danni nè alle auto, nè alle persone. Sono intervenuti igli agenti della Polizia locale e una volante del Commissariato di Polizia.