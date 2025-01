Incendio alle Case popolari di Verona: 9 intossicati

Nove persone sono rimaste intossicate in un incendio è divampato nel complesso delle case Agec, l'Azienda di edilizia popolare del Comune di Verona, nel quartiere di San Bernardino. Sul posto sono impegnati Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia locale, oltre ai sanitari del 118 intervenuti con cinque ambulanze per trasportare gli intossicati negli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma e Negrar (Verona). Sono tutti in codice giallo. Da quanto si è appreso le fiamme si sono propagate dalle cantine.