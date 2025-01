Tregua a Gaza, Trump: "Il cessate il fuoco entro fine settimana"

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ritiene che un accordo sugli ostaggi e sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza potrebbe essere completato entro la fine della settimana. “Ho capito che c'è stata una stretta di mano e che lo stanno portando a termine”, ha detto Trump in un'intervista a Newsmax, “ma deve avere luogo”. Non si è dilungato oltre. L'inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si trova nella regione e negli ultimi giorni ha incontrato funzionari israeliani e del Qatar. Si sta coordinando con l'inviato uscente di Joe Biden per il Medio Oriente, Brett McGurk, che si trova a Doha da diversi giorni.