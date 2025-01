Ragusa, Unione ciechi e ipovedenti: incontro sociale nella sede di via Fucà

L’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa sta programmando per il 2025 iniziative sempre più coinvolgenti in tema di spirito di servizio e solidarietà. Non è un caso, come spiega il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani, che per giovedì 23 gennaio, alle 17, nella sede di via Fucà, a Ragusa, “è stato organizzato un incontro sociale presso il nostro salone, riservato a tutti i soci della nostra sezione. Durante la serata faremo il punto sull’attività svolta dagli attuali dirigenti della nostra sezione e insieme affronteremo le linee guida per il prossimo quinquennio”. Tale impegno richiede sempre competenze e disponibilità da parte dei dirigenti che saranno eletti durante l’assemblea primaverile. L’Uici Ragusa ha chiuso l’anno con un evento straordinario, che si ripete ogni dieci anni, e a cui la realtà iblea ha partecipato per la prima volta. Una delegazione, infatti, si è recata nella basilica di Santa Lucia, a Siracusa, per la venerazione del corpo della santa protettrice dei non vedenti (nella foto). E’ stato anche un momento di scambio e condivisione tra le sezioni Uici di tutta la Sicilia. E’ stato l’appuntamento clou di una stagione ricca di spunti e stimoli che costituiranno certo la base per la programmazione del nuovo anno.