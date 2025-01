Maltempo, pali della luce sulle auto a Siracusa: scuole chiuse pure a Floridia

Scuole chiuse per il maltempo in cinque comuni del Siracusano: lo hanno deciso in mattinata i sindaci di Floridia e di Francofonte, due centri che si aggiungono a Portopalo di Capo Passero, Pachino e Avola colpiti da piogge torrenziali e allagamenti di strade e diversi edifici tra cui alcuni plessi scolastici. La pioggia e le forti raffiche di vento hanno spinto anche i sindaci di Floridia e Francofonte ad adottare lo stesso provvedimento. "Non uscite se non per motivi eccezionali", ha spiegato il sindaco di Floridia, Marco Carianni, spiegando che "le condizioni reali" del meteo sono risultate peggiori di quanto previsto. Le fortissime raffiche di vento stanno sferzando quasi tutti i Comuni del Siracusano, nel capoluogo sono caduti diversi pali dell'illuminazione pubblica che si sono abbattuti sulle auto in sosta, tra cui in via Temistocle, lasciando al buio l'istituto comprensivo Chindemi, in via Olivieri, ed anche in via Malta, alle porte di Ortigia, il centro storico della citta'. Sebbene, a Siracusa, non sia stata firmata l'ordinanza di chiusura delle scuole, molte famiglie hanno deciso, in modo autonomo, di lasciare i figli a casa.