Boom di tessere nel Pd a Siracusa, Gerratana in pole per segretario provinciale

Si chiude il tesseramento del Pd a Siracusa. A comunicarlo è il commissario straordinario, il senatore, Antonio Nicita. Si passa adesso al congresso, che sicuramente non troverà l'unità. Si contrappongono la vecchia nomenklatura con il nuovo che avanza. Sarà difficile convergere su un segretario che metta d'accordo tutti. In pole position c'è l'ex assessore regionale del governo Crocetta, il rosolinese Piergiogio Gerratana. A spingere sulla sua candidatura l'area Dem locale che fa riferimento a Giovanni Giuca e l'ex deputato Ars, Mario Bonomo e Gaetano Cutrufo, sempre più vicini al senatore Nicita. Ci sarà da fare i conti con l'asse, che fa capo al parlamentare all'Ars, Tiziano, Spada ed i sindaci Paolo Amenta e Marco Carianni. L'esito è incerto ed il risultato finale è nelle mani degli iscritti del capoluogo.

Concluso il tesseramento 2024, valevole per il congresso provinciale in corso e per il futuro congresso regionale, si confermano, e si superano, in provincia di Siracusa i dati importanti raggiunti in occasione del congresso nazionale del 2022, quando si oltrepassarono i 2000 tesseramenti in provincia. Il dato finale dovrà essere validato dalla Commissione provinciale di Garanzia. Ma già oggi possiamo dire che, solo per iscritti e iscritte online in provincia di Siracusa, per il 2024, si supera il dato complessivo del 2023 (quando i tesseramenti furono poco più di 1200). A questo dato andrà quindi aggiunto quello dei rinnovi in presenza effettuati presso i circoli. Si conferma così la tendenza in costante crescita dal 2020 che individua la federazione provinciale PD di Siracusa come una delle prime in Sicilia in valori assoluti e la prima in valori percentuali (in rapporto alla popolazione).

Le iscrizioni online superano il numero di 1400, mentre i rinnovi cartacei in presenza presso i circoli si attestano sopra le 800 unità. Oltre al dato positivo e in crescita del capoluogo di provincia, Siracusa, viene registrato un dato positivo e in crescita diffuso omogeneamente in tutta la provincia con in testa i circoli di Pachino, Carlentini, Lentini, Rosolini, Floridia, Augusta.

Nell’esprimere soddisfazione per questo ottimo risultato - che conferma la vivacità e il senso di partecipazione della comunità democratica siracusana pronta a riorganizzare il partito e ad avviare una fase nuova - ringrazio il vice commissario Giacomo d’Arrigo, responsabile per il tesseramento e i segretari di circolo.

(Nella foto Paolo Amenta, Piergiorgio Gerratana e Tiziano Spada)