Siracusa, sospesa attività di ristorazione a locale etnico per motivi igienici

Nella serata di ieri, nel quartiere della Borgata, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito di predisposti servizi di controllo delle attività commerciali finalizzati al contrasto della vendita non controllata di alcool, soprattutto a soggettci abitualmente in stato di ubriachezza, anche molesta, hanno sanzionato e chiuso con la sospensione dell’attività di ristorazione un locale etnico.

In specie, i poliziotti hanno avuto modo di constatare, ad un primo esame, che il locale presentava gravi carenze igienico sanitarie, anche per la conservazione degli alimenti e, pertanto, si determinavano a richiedere l’intervento di personale specializzato dell’ASP che accertava le gravi carenze e disponeva la chiusura immediata del locale e la sospensione dell’attività di ristorazione.

Ulteriori approfondimenti di carattere amministrativo saranno esperiti nei prossimi giorni, attesa la circostanza che già in passato lo stesso esercizio commerciale è stato oggetto dell’attenzione della Polizia di Stato per la presenza di avventori noti alle forze dell’ordine e potenzialmente capaci di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.