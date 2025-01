Esplosioni pericolose a Siracusa, arrestato un 64enne a Ortigia

I Carabinieri di Ortigia hanno arrestato un pregiudicato 64enne in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti nei confronti di condannato sottoposto a misura alternativa, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Siracusa.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di armi e ricettazione, è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere per i reati di minacce, esplosioni pericolose, porto e detenzione abusiva di armi, commessi a Siracusa, nel luglio 2020 e a gennaio 2023.

Il 30 luglio 2020 era stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Ortigia poiché, controllato a bordo della propria autovettura, era stato trovato in possesso di un revolver “Smith & Wesson” calibro 38 special, con cartucce inserite nel tamburo, varie munizioni di vario calibro e 2 grammi di cocaina.

Il 7 gennaio 2023, durante una lite in ambito familiare, aveva esploso un colpo di arma da fuoco contro il figlio, senza riuscire ad attingerlo.