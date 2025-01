Messina, uccide la madre con 15 coltellate: il figlio è in carcere

Uccide la propria madre, al termine di una lite, con 15 coltellate, dopo averla stordita con lo spray al peperoncino. E' accaduto a Messina. La vittima è Caterina Pappalardo, di 62 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della donna in via Cesare Battisti a Messina. In carcere è finito il figlio Giosuè Fogliani di 26 anni, che avrebbe già confessato. Il ragazzo è stato trovato tutto sporco di sangue. Ad allertare Carabinieri e polizia sono stati i vicini di casa. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'accesa discussione tra madre e figlio. Gli agenti della squadra mobile lo hanno trovato con ancora in mano l'arma del delitto. Caterina Pappalrdo era in una pozza di sangue nel corridoio dell'appartamento. Il pm che si sta occupando del caso è il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio.