Settanta metri cubi di rifiuti sequestrati nel Salento

Settanta metri cubi di rifiuti, fra scarti di prodotti alimentari, imballaggi e involucri, bottiglie di vetro, pastiche, lattine, cartoni e legname. Sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri forestali a Torre San Giovanni, marina di Ugento (Lecce), all'interno del parco regionale Litorale di Ugento. I rifiuti abbandonati provenivano dall'attività di gestione di un lido, così come dai lavori dimanutenzione e ristrutturazione della struttura. I militari hanno sequestrato l'area e denunciato il 54ennegestore dello stabilimento balneare per deposito in controllato di rifiuti, aggravato dal contesto di area naturale protetta.