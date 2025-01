Marina di Modica, Nanì (FdI): serve manutenzione sulla SP 66

Il circolo territoriale di Fratelli d'Italia sollecita gli uffici competenti per avviare gli interventi di manutenzione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale lungo la strada provinciale 66 che, anche recentemente, è stata teatro di gravi incidenti stradali.

Su segnalazione di numerosi residenti – afferma il coordinatore di Fratelli d'Italia, Marco Nani’ – ho sollecitato gli uffici comunali competenti e il libero consorzio comunale di Ragusa per avviare nel più breve tempo possibile gli interventi di manutenzione stradale consistenti nel rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale e degli attraversamenti pedonali, ove previsti. Garantire ai cittadini un’adeguata manutenzione, soprattutto nei punti nevralgici della circolazione, significa rendere più sicuro un tratto di strada particolarmente trafficato e ad alto rischio di incidenti stradali come quelli accaduti recentemente.

Purtroppo il bilancio dei sinistri stradali – prosegue la nota – ci induce a riflettere seriamente sulla sicurezza delle nostre strade. Sicuramente molto dipende dai comportamenti degli utenti della strada ma una particolare attenzione alla manutenzione stradale contribuisce decisamente a migliorare la circolazione e a ridurre il rischio di sinistri.