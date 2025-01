Modica, a Palazzo Sant'Anna si presenta il romanzo "Lo sputo" di Marzia Sabella

Sabato 25 gennaio alle 18.30, nell'ambito della rassegna Voci di donne, a Palazzo Sant'Anna a Modica, in via Liceo Convitto 33, Marzia Sabella presenta "Lo sputo", edito da Sellerio, romanzo in cui l'autrice esplora le tante sfaccettature della figura di Serafina Battaglia. Modera l'incontro la professoressa Teresa Floridia.

«La letteratura che arriva là dove le altre verità non possono accedere ha trovato una nuova autrice» (Helena Janeczek).

«Signora, perché?» chiese, nel 1963, il giudice Cesare Terranova, pioniere delle indagini su Cosa nostra. Lei era Serafina Battaglia – vestita di nero e col capo avvolto da uno scialle – che, dall’altro lato della scrivania, porgeva al magistrato le fotografie del marito e del figlio, assassinati in poco più di 24 mesi per una faida mafiosa. Da quel momento, «la vedova della lupara», a Palermo e negli altri tribunali italiani, iniziò a raccontare della mafia di cui ancora molti negavano l’esistenza...

Evento gratuito con prenotazione whatsapp 3387205944.