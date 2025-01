Summit sull'energia, Giorgia Meloni ad Abu Dhabi

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e' da ieri sera ad Abu Dhabi - accolta all'arrivo all'aeroporto Al Bateen dall'ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, e dal ministro dell'Industria e della Tecnologia Avanzata degli Emirati Arabi Uniti, Sultan bin Ahmed Al Jaber - per partecipare al summit sull'energia.

"Se vogliamo fare una transizione energetica concreta e sostenibile, dobbiamo assicurarci che sia realizzata con infrastrutture adeguate.

Sono sicura che sviluppare le interconnessioni può essere la chiave di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare le opportunità di cooperazione fra noi, e generare benefici condivisi fra tutti.

Con questo approccio l'Italia vuole diventare un hub strategico per i flussi energia fra Europa e Africa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla Abu Dhabi Sustainability Week.

Una infrastruttura per la produzione e il trasporto di energia rinnovabile, dell'Albania all'Italia: è l'oggetto di un'intesa che verrà firmata da Italia, Albania e Emirati Arabi Uniti a margine del summit della Sustainability Week di Abu Dhabi, come ha annunciato il primo ministro albanese Edi Rama. "Il valore dell'infrastruttura - ha spiegato Rama parlando con la stampa italiana prima del summit, a cui partecipa anche la premier Giorgia Meloni - va verso un miliardo di euro e sarà operativa al massimo in tre anni".