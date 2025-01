La Catania - Palermo in retromarcia, denunciato

La Polizia di Stato ha segnalato all'Autorità Giudiziaria un uomo che a bordo di vettura, all'altezza dello svincolo di Scillato, direzione Catania, è stato sorpreso a percorrere il tratto autostradale in retromarcia.

L'intervento provvidenziale di una pattuglia della Polizia Stradale, sottosezione di Buonfornello, che ha sorpreso l'uomo nella condotta di guida tanto azzardata quanto spregiudicata, ha così scongiurato il possibile verificarsi di collisioni con altri veicoli sull'autostrada Palermo-Catania.

L'uomo, nei giorni scorsi, è stato intercettato da una pattuglia della polstrada che, vedendo l'autovettura procedere in retromarcia zigzagando e creando momenti di panico tra chi in quei frangenti si trovava a percorrere quel tratto dell'autostrada, gli ha intimato l'alt. Il conducente non ha aderito, a tale richiesta, continuando nella condotta di guida per più di un chilometro, finché non è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Il conducente, sottoposto a controllo, è risultato avere la patente di guida revocata, e pertanto è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per guida con patente revocata con recidiva nel biennio; inoltre è stato indagato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare un eventuale stato di agitazione (rifiuto drug test) e per resistenza a Pubblico Ufficiale, per non avere ottemperato all'Alt Polizia.

L'autovettura è stata posta sotto sequestro.