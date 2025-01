Grammichele, brucia l'auto alla ex che non vuole tornare con lui: in cella

Brucia l'auto dell'ex moglie perche' pretende di tornare con lei. Arrestato dai carabinieri della Stazione di Grammichele un 64enne del posto, indagato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Il provvedimento del gip di Caltagirone, su richiesta della procura, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. L'indagine e' partita dalla denuncia della vittima, l'ex moglie 63enne dell'uomo, la quale ha riferito le persistenti molestie di quest'ultimo il quale, nonostante la recente condanna di 4 anni e 10 mesi di reclusione, emessa a suo carico dal gup di Caltagirone per analoghi precedenti ai danni della donna, per indurla a recedere dalla sua decisione di interrompere il loro rapporto matrimoniale. L'uomo avrebbe inviato sul cellulare dell'ex moglie numerosi messaggi con i quali le manifestava il proprio affetto, fatti cadere da quest'ultima memore delle vessazioni e delle minacce subite, compreso un coltello puntato alla gola. L'episodio che ha definitivamente convinto la donna a sporgere querela nei confronti del 64enne, e' stato l'incendio della sua auto da parte dell'ex marito. L'uomo e' stato trasferito nel carcere di Caltagirone.