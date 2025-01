Il vice sindaco Edy Bandiera promuove a Siracusa il 'Tavolo del commercio'

Come da impegno programmatico e per sostenere il mondo del commercio cittadino, dinnanzi ad una crisi del commercio che, come dicono tutti gli indicatori statistici, è nazionale, questa mattina, è stato istituirto il "Tavolo per il Commercio".

Organismo permanente di ascolto, confronto e condivisione delle politiche, a favore del commercio e dell'artigianato nella città di Siracusa.

Ampia partecipazione e soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti di categoria del commercio e dell'artigianato siracusano e si è subito concordato un calendario di lavoro, con idee, anche ambiziose, alle quali lavorare insieme, e sopralluoghi in aree commerciali della città, che necessitano di piccoli interventi e adattamenti e che avranno inizio già la prossima settimana.

Oltre al Vicesindaco e Assessore alle Attività produttive del comune di Siracusa, Edy Bandiera, promotore dell'organismo di partecipazione, per l'amministrazione, erano presenti, l'assessore alla mobilità, Enzo Pantano, il Dirigente del settore competente, Salvatore Correnti, ed il responsabile dello Sportello Unico delle Attività Prodottuttive, Giuseppe Vinci. Presenti i vertici di Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato insieme ai dirigenti locali.

"Un utile e concreto passo in avanti, voluto dall'Amministrazione Italia, ed uno strumento che renderemo certamente proficuo e che riuniremo costantemente, a beneficio di una fondamentale parte produttiva della città, che si incontra, ragiona insieme e prova a realizzare le condizioni per un futuro economico, occupazionale e sociale, migliore per tutti".

Ha dichiarato Edy Bandiera, a margine dell'incontro.