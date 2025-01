La Reggina cala il tris alla CastrumFavara: adesso è a -3 dal Siracusa capolista

La CastrumFavara nel recupero della sedicesima giornata di campionato di serie D, lascia i tre punti alla Reggina: al Bruccoleri i calabresi vincono 3-1, al termine di una sfida a tratti purte combattuta .

Amaranto in vantaggio al 20’ con un bel colpo di testa di Barranco, abile a svettare in terzo tempo e ad impattare bene il pallone.

I padroni di casa arrivano all 1- 1 con Varela al 38’: il calciatore gialloblù è rapido, di testa, a prendere il tempo alla difesa avversaria e a beffare il portiere calabrese alla sua destra. Nella ripresa la maggiore qualità tecnica della Reggina viene fuori e la manovra offensiva ospite si fa più efficace. Al 77’ arriva il sorpasso reggino, grazie alla rete di Ragusa. Tre minuti più tardi ecco il tris che chiude definitivamente i conti: sugli sviluppi di calcio d’angolo colpo di testa di Cham e difesa favarese sorpresa. Con questo successo la Reggina si porta a - 3 dal Siracusa capolista.

SERIE D - GIRONE I - 16^ GIORNATA DI ANDATA

Castrumfavara-Reggina 1-3 (Recupero)

CLASSIFICA: Siracusa 42 punti; Sambiase 41; Reggina 39; Scafatese 37; Vibonese 33; Nissa, Paternò 27; Castrumfavara 24; Igea Virtus, Enna 23; Locri 21; Ragusa, Pompei 20; Sancataldese 19; Licata, Acireale 18; Sant'Agata 16; Akragas 14.