Vittoria, resta in carcere il presunto autore dei furti con spaccata in città

Il giudice del Tribunale di Ragusa, Giovanni La Terra, ha lasciato in carcere il giovane arrestato a Vittoria per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Su di lui pesa anche una denuncia a piede libero per una serie di furti con spaccata, e ricettazione, commessi tra dicembre e gennaio a Vittoria e per i quali, nei giorni scorsi, era stato più volte convocato al commissariato di Vittoria. Poi, ha cercato di sfuggire a una pattuglia di polizia ma, a quanto è emerso, una manovra sbagliata ne ha permesso l’arresto. Il difensore ha chiesto i termini a difesa. Il processo è stato rinviato al 29 gennaio.