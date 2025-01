Modica, alla Scuola D'Alcontres al via il corso di perfezionamento in “Supervisione professionale"

La Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica, in collaborazione con l’Università di Messina (Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale – L39), organizza il corso di perfezionamento dal titolo “Supervisione professionale: conoscenze e tecniche di base”, per l’anno accademico 2024/2025.

L’iniziativa formativa, finanziata dalla Regione Siciliana tramite i fondi previsti dalla legge regionale n. 200/79, con il contributo della Banca Agricola Popolare di Sicilia, è gratuita per i partecipanti, gode del patrocinio dei Comuni di Modica, Ragusa, Vittoria e del Croas Sicilia, e si propone di rafforzare le competenze professionali degli operatori sociali, fornendo strumenti per affrontare il burn-out e migliorare l’efficienza e la qualità del servizio.

Le attività si svolgeranno nei locali della Scuola per Assistenti Sociali a partire da venerdì 17 gennaio, con un percorso formativo di 120 ore, articolato in lezioni frontali, laboratori didattici, esercitazioni pratiche e simulazioni e il corso si concluderà a giugno 2025.

Tra gli obiettivi principali quello di consolidare le basi teoriche del servizio sociale, inoltre i corsisti sono invitati a sperimentare tecniche di supervisione professionale, sia individuale che di gruppo. Questo corso di perfezionamento mira a presentare modelli e strumenti per il lavoro multidisciplinare e infine aiutare a contrastare il burn-out degli operatori sociali.

Il piano didattico integra contenuti di supervisione professionale, legislazione sociale e psicologia, con docenti esperti, tra cui il Dott. Pietro Saladino, direttore della Scuola e coordinatore del corso, il Dott. Antonino Solarino, psicoterapeuta e psicologo, il Dott. Francesco Di Mauro, assistente sociale specialista e supervisore professionale, gli avvocati Salvatore Amato e Bruna Pellicanò, del Dipartimento Scipog dell’Università di Messina, per il tutoraggio la Dott.ssa Carla Belluardo, docente/tutor della Scuola, e per la segreteria didattica la Dott.ssa Lucia J. Randrianoela.

Al corso si sono iscritti 30 partecipanti, provenienti dalla Sicilia centro-orientale, tra assistenti sociali, operatori del settore pubblico e privato e altri professionisti interessati ad arricchire le proprie competenze.

Il corso rappresenta un’importante occasione per valorizzare le competenze degli operatori sociali e migliorare l’efficienza dei servizi sul territorio, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo Nazionale Politiche Sociali.