Accordo a Gaza, Erdogan: "Mi auguro sia duraturo"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato oggi, con un post su X, di aver accolto con favore l'accordo di cessate-il-fuoco a Gaza e s'è augurato che sia stabile."Accogliamo con favore la conclusione dei negoziati sul cessate il fuoco tra il movimento di resistenza palestinese Hamas e Israele e l'accordo raggiunto", ha scritto Erdogan."Speriamo che questo accordo - ha aggiunto - sia una benedizione per i nostri fratelli e sorelle palestinesi, per la nostra regione e per tutta l'umanità, e che apra la porta a una pace e una stabilità durature".