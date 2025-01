Asp di Siracusa, entrano in ruolo 5 nuovi ssistenti amministrativi

Da oggi entrano di ruolo all’ASP di Siracusa altri 5 assistenti amministrativi per effetto dello scorrimento della graduatoria dell’avviso per titoli ed esami per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di 16 posti di assistenti amministrativi.

I nuovi assunti, collocati dal 21° al 25° posto della graduatoria, vanno ad aggiungersi ai 4 assistenti amministrativi assunti dello scorso mese marzo e impiegati per l’attivazione delle nuove Centrali Operative Territoriali nei quattro Distretti sanitari ai sensi del DM 77/2022.

Stamane nella sede della Direzione generale si è svolta la cerimonia per la firma dei contratti alla presenza del direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone, dei direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Ornella Monasteri e del direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio.

Il direttore generale ha augurato buon lavoro ai nuovi assistenti amministrativi ai quali ha chiesto impegno e senso di appartenenza per contribuire, con spirito di unione ed uniformità di intenti tra le aree sanitaria e amministrativa, a creare le migliori condizioni organizzative per fornire alla collettività servizi sempre più efficienti ed adeguati alle esigenze della popolazione. “Le assunzioni di oggi – aggiunto il manager Caltagirone - rientrano nell’ambito delle procedure di stabilizzazione, concorsuali e di progressioni verticali che contiamo di definire a stretto giro. Ciò anche per dare stabilità ai servizi sanitari ed amministrativi sia ospedalieri che territoriali con il completamento di tutte le procedure concorsuali già avviate nel corso del 2024 dalla direzione strategica che hanno portato già ad oggi all’immissione in servizio, con le diverse modalità, di oltre 300 unità tra personale medico, infermieristico e amministrativo riducendo le carenze di personale, nel rispetto della pianta organica e del piano del fabbisogno aziendale. Le stabilizzazioni di oggi dimostrano l’impegno che questa Direzione aziendale sta profondendo anche nel rivolgere la massima attenzione nei confronti del personale che si è già prodigato a garantire nel periodo covid le attività delle strutture sanitarie del Siracusano, assicurando stabilità lavorativa ed economica per il loro futuro”.