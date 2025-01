Servizio civile, l'Anffas Ragusa cerca quattro volontari

L’Anffas onlus Ragusa comunica che sta ricercando aspiranti operatori volontari per il servizio civile universale da espletare durante l’anno 2025. Si tratta di giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma Dol occorre che il candidato/aspirante volontario sia riconosciuto dal sistema.

Le istanze dovranno essere presentate entro le 14 del 18 febbraio 2025. Per ulteriori e più specifiche informazioni è possibile consultare questo link: https://www.assod.org/servizio-civile-universale-bando-ordinario-2024-sc....