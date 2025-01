La Virtus Ragusa senza Simon "si scioglie" nel finale: la Rucker sbanca il PalaPadua (77-97)

La Virtus, senza Simon, è ottima per due quarti e mezzo, poi si stacca e fallisce la rimonta (77-97). Non bastano il ritorno di Calvi e una prestazione volenterosa alla Virtus per avere ragione della Rucker San Vendemiano: nella seconda giornata di ritorno della Serie B Old Wild West, i veneti passano al PalaPadua per 77-97 dopo una gara a lungo in equilibrio. Il punteggio non rispecchia l’andamento del match, che prende una direzione chiara solo nei cinque minuti finali, quando la Virtus esaurisce la benzina, a differenza degli avversari che si concedono quattro giocatori in doppia cifra e un Oxilia in formato extralusso (23 punti e 13 rimbalzi). La Virtus ha dovuto fare a meno di Ugo Simon, fuori venti giorni per un infortunio al polso.

Virtus Ragusa-Rucker San Vendemiano 77-97

Virtus Ragusa: Erkmaa 9, Piscetta 2, Bertocco 17, Gloria 18, Tumino, Vavoli 9, Mirabella, Kosic 8, Calvi 14, Adamu, Ianelli ne. All.: Valerio-Di Gregorio

Rucker San Vendemiano: Tassinari 18, Zacchigna 6, Antelli 9, Tadiotto, Oxilia 23, Gluditis 21, Fabiani 2, Dalla Cia, Preti 10, Cacace 8. All.: Aniello

Arbitri: Martinelli di Brescia e La Grotta di Monza

Parziali: 18-15; 38-40; 59-67.

Note. Tiri da due: Ragusa 23/42, San Vendemiano 17/33; Tiri da tre: Ragusa 6/23, San Vendemiano 15/32; Tiri liberi: Ragusa 13/19, San Vendemiano 18/21; Rimbalzi: Ragusa 31, San Vendemiano 39. Usciti per cinque falli: Erkmaa (R)