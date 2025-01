Coltellate in piazza a Pachino, due persone fermate e uno denunciato

Agenti della Polizia di Stato di Siracusa in servizio a Pachino hanno eseguito due fermi a carico di due cittadini tunisini, rispettivamente di 29 e di 35 anni, per il reato di tentato omicidio. Nel pomeriggio del 3 gennaio scorso, i poliziotti sono intervenuti in piazza Vittorio Emanuele per la segnalazione di una persona accoltellata. Sul posto erano presenti macchie di sangue e si appurava che un uomo, di origine tunisina, era stato accoltellato e successivamente soccorso da un’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avola. In tempi brevi gli investigatori sono risaliti ai tre soggetti presunti autori della violentissima aggressione e delle ferite riportate dalla vittima. I tre erano fuggiti abbandonando la provincia di Siracusa. La violenza era scattata probabilmente come ritorsione ad una precedente aggressione da parte della vittima nei confronti di uno dei tre fermati. I tre indagati sono stati segnalati alla Procura di Siracusa che ha emesso a carico di due dei tre cittadini tunisini, presunti autori delle gravi ferite riportate dalla vittima, un decreto di fermo, mentre il terzo complice è stato denunciato in stato di libertà in quanto ha interrotto la fuga consegnandosi alla Polizia. I due fuggitivi sono stati individuati, uno presso la stazione di servizio di San Martino Est di Parma, l'altro a Saronno. Entrambi sono stati condotti in carcere.