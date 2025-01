Droga, violate prescrizioni dei domiciliari: in cella a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 19enne con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, in esecuzione di provvedimento di sospensione della misura cautelare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Siracusa.

Il giovane, che dal mese di aprile si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari perché condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, venerdì mattina, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, era stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, occultata sotto il suo cuscino in camera da letto.

Nella circostanza era stato arrestato e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari ma, in conseguenza delle continue violazioni alle prescrizioni connesse alla misura cautelare, rilevate e segnalate dai Carabinieri di Siracusa, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’accompagnamento presso un istituto di pena.