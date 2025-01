Forza Italia, Riccardo Gennuso commissario ad Avola: Bonfanti a Lentini

Forza Italia a Siracusa, nell’imminenza della stagione congressuale, che riguarderà tanti Comuni della provincia e che vedrà il via dal prossimo mese di febbraio, ha deciso nella riunione di Segreteria svoltasi ieri, di nominare a Lentini e Avola, rispettivamente il Segretario provinciale, Corrado Bonfanti, e il deputato all'Ars Riccardo Gennuso.

Lentini, rappresenta una delle realtà in cui il nostro partito ha registrato le maggiori adesioni e dove si prende atto di una vivacità politica molto interessante, dichiara il Segretario Corrado Bonfanti. E’ garanzia per tutti costruire un percorso condiviso conducente alla crescita strutturale del partito e al posizionamento dello stesso tra le forze politiche che potranno contribuire, per relazioni, esperienza e moderazione, a generare una classe dirigente preparata e credibile agli occhi della comunità lentinese, in grado di dare risposte e trovare soluzioni alle ataviche problematiche, tutt’ora non risolte.

Penso che Avola possa esprimere una classe dirigente del partito di altissima qualità e considero la città tra le più importanti della zona Sud della nostra provincia, dichiara Riccardo Gennuso. Considerato che è risaputo il mio quotidiano impegno a Palermo e in provincia, fatto di iniziative parlamentari e di incontri con centinaia di cittadini, la mia nomina è una ulteriore dimostrazione del mio attaccamento al partito e la mia determinazione nel costruire un percorso, sebbene difficile e irto, che porti Forza Italia a primo partito ad Avola.

“Dobbiamo lavorare per raggiungere quel tanto auspicato 20% a livello nazionale richiesto dal Segretario Antonio Tajani e condiviso dal Presidente Schifani e, sabbiamo bene, che per raggiungere questo obiettivo in Sicilia dobbiamo crescere ancora di più”, afferma Gennuso; “voglio essere protagonista in questa provincia, insieme al Segretario provinciale, alla segreteria tutta e ai delegati e futuri segretari cittadini e ai tanti militanti dell’affermazione di una Forza Italia credibile, radicata nei territori e pilastro imprescindibile di un Centro Destra di governo.