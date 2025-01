Allerta meteo, domani scuole chiuse nelle province di Siracusa e Catania

Impianti pubblici, i Parchi pubblici - compresi il Parco Archeologico della Neapolis e del Castello Maniace, il cimitero, le Aree Mercatali e gli Asili Comunali saranno chiusi a Siracusa per le avverse condizioni meteo. Lo ha deciso il sindaco Francesco Italia in un'ordinanza. La stessa è stata adottata da quasi tutti i primi cittadini della provincia di Siracusa. I sindaci invitano la popolazione a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati ad una situazione di allrme. Anche a Catania il sindaco Enrico Trantino ha firmato l'ordinanza che vieta l'apertura degli istituti scolastici. Nella giornata di domani sono previste abbaondanti piogge in tutta la Sicilia orientale.