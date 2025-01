Regione, Schifani nomina Daniela Faraoni assessore regionale alla Sanità

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha nominato l'attuale direttore generale dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni, assessore regionale alla Salute.

Schifani durante un incontro a Palazzo d'Orléans, ha ringraziato Giovanna Volo, assessore dimissionario, per il lavoro svolto e l'abnegazione dimostrata in questi primi due anni di legislatura. Sessantacinque anni, laureata in Giurisprudenza a Urbino, Faraoni inizia la sua carriera nel 1990 vincendo il concorso all’Usl (allora si chiamavano così, non esistevano ancora le Asp) come amministrativo.

Poi un crescendo: dirigente amministrativo all’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, direttore amministrativo all’Asp di Catania e Caltanissetta (contestualmente all’incarico nisseno ne svolgeva uno analogo all’ospedale Villa Sofia di Palermo), infine dal 2019 a Palermo, prima commissario straordinario e poi manager dell’Asp.

Faraoni è da sempre considerata vicinissima a Gianfranco Micciché (che naturalmente ha sempre smentito), poi sarebbe passata sotto l’ala del leghista Luca Sammartino e infine considerata vicina al governatore Renato Schifani.

Il figlio di Faraoni, Leonardo Burgio, sindaco di Serradifalco, lo scorso novembre è stato nominato commissario della Lega in provincia di Caltanissetta.