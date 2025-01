Maltrattamenti a convivente e alla madre della donna, arrestato a Condofuri

Avrebbe messo in atto una serie di condotte vessatorie con minacce, scatti d'ira ed episodio di violenza fisica e verbale nei confronti della convivente e della madre della donna, avendo abusato di farmaci oppiacei prescrittigli in quanto affetto da una grave patologia oncologica e da un non meglio specificato disturbo psichico.

Un uomo è stato arrestato in flagranza differita e posto ai domiciliari a Condofuri dai carabinieri della Compagnia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'allarme è scattato dopo che una donna si è rivolta al numero di emergenza 112 per chiedere soccorso mentre si trovava in videochiamata con la sorella, convivente con l'uomo assieme alla madre di entrambe.

Ai militari subito intervenuti le vittime hanno riferito che da circa 2 anni l'uomo aveva posto in essere una pluralità di condotte vessatorie nei loro confronti.

Oltre a minacciarle di morte, in alcune circostanze le avrebbe anche colpite con oggetti reperiti in casa e potenzialmente molto pericolosi come un attizzatoio, un paio di forbici e un coltello e provocando un clima di terrore diventato insostenibile. Le violenze fisiche e verbali erano ormai numerose e le vittime conviventi, purtroppo, avrebbero sopportato in silenzio cercando di risolvere la situazione all'interno delle mura domestiche. Senza però riuscirci.

All'uomo sono state ritirate a scopo cautelare le armi che regolarmente deteneva.